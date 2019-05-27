Песков подтвердил, что Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Екатеринбурге

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл затронули ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге на прошлой встрече.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, добавил Песков. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 27 мая.

«Большего сказать не могу, это их частный обмен мнениями», — заключил пресс-секретарь.

Религиозное здание хотят построить к 300-летию Екатеринбурга, его посвятят горной индустрии региона. Работы будут вестись на деньги инвесторов, то есть Уральской горно-металлургической компании и «Русской медной компании». Однако горожан это не устраивает.

В марте они подали коллективный иск, но Свердловский областной суд отказал в его удовлетворении. Вечером 13 мая стартовала стихийная акция. Собравшиеся сносили ограждения и кричали «Позор!». Разгневанным гражданам противостояли ЧОПовцы, которым позже начали помогать бойцы академии единоборств РМК.

Из-за возмущений решено было провести опрос по строительству храма в сквере.