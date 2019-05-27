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12:36   27 Мая 2019
Россия

Песков отказался комментировать слухи по поводу отставки Суркова

Песков отказался комментировать слухи по поводу отставки Суркова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление о решении команды украинского лидера Владимира Зеленского отстранить Виктора Медведчука от переговоров по делам пленных. Об этом пишет РИА Новости. 

«Медведчук показывал свою эффективность, имел контакты в Киеве, Москве и эффективно их использовал», — сказал Песков.

По его словам, пока неизвестно, кто займет его место. Сам Медведчук свой уход уже подтвердил.

На вопрос, будет ли Москва в этой связи менять Владислава Суркова, Песков отвечать не стал.

«Как вы знаете, мы кадровые решения не комментируем», — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#сурков #украина #песков #медведчук

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