Песков отказался комментировать слухи по поводу отставки Суркова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление о решении команды украинского лидера Владимира Зеленского отстранить Виктора Медведчука от переговоров по делам пленных. Об этом пишет РИА Новости.

«Медведчук показывал свою эффективность, имел контакты в Киеве, Москве и эффективно их использовал», — сказал Песков.

По его словам, пока неизвестно, кто займет его место. Сам Медведчук свой уход уже подтвердил.

На вопрос, будет ли Москва в этой связи менять Владислава Суркова, Песков отвечать не стал.