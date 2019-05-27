Историк из Франции считает, что Европа отвергает РФ из-за недальновидности

Европейские страны считают Россию «мужичкой» и авторитарным государством, это уже традиция, рассказала французский историк Элен Каррер д'Анкосс в беседе с журналом Le Point.

Женщина попыталась объяснить, почему Европейский союз отвергает Российскую Федерацию, которая дважды пыталась приобщиться к его цивилизации. Она напомнила, что первый раз это удалось сделать Петру Великому. Вторая попытка была после распада СССР, однако работа Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Владимира Путина не увенчалась успехом.

Европейцы забыли, что «Россией-мужичкой» правили женщины, а основатель Санкт-Петербурга прорубал окно в Европу.

Что касается времен после Советского Союза, то западные государства понимали, что России будет сложно адаптироваться в их среде. Они просто боялись трудностей и решили остаться «под прикрытием американского щита». По сути, неудачная евроинтеграция федерации связана со страхами, презрением и недальновидностью принимающей стороны.

«Для Европы Россия — это мост или барьер. И если это барьер, то это опасно», — сказала эксперт.

Однако настроения не всегда были враждебными. В период с 1994 по 1999 года Европарламент был открыт Москве. Евродепутаты не преследовали цели постоянно учить россиян правам человека.

«Все казалось возможным, не было атмосферы враждебности или страха», — рассказала д'Анкосс.

На данный момент российское государство люди воспринимают совершенно по-разному. Историк считает, что именно от этого и будет зависеть будущее двусторонних отношений.