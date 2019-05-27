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12:30   27 Мая 2019
Россия

Путин 27 мая примет уполномоченного по защите прав предпринимателей

Путин 27 мая примет уполномоченного по защите прав предпринимателей

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 27 мая, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент готовится к заседанию Евразийского экономического союза в Нурсултане, куда Путин полетит во вторник, 28 мая, во второй половине дня. Сегодня Путин примет уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, передает Федеральное агентство новостей.

«Они регулярно встречаются», — уточнил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Титов не только ежегодно представляет Путину доклады по правам предпринимателей, но и уточняет, как обстоят дела с этими правами. 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #титов #еаэс

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