Путин 27 мая примет уполномоченного по защите прав предпринимателей

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 27 мая, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент готовится к заседанию Евразийского экономического союза в Нурсултане, куда Путин полетит во вторник, 28 мая, во второй половине дня. Сегодня Путин примет уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, передает Федеральное агентство новостей.

«Они регулярно встречаются», — уточнил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Титов не только ежегодно представляет Путину доклады по правам предпринимателей, но и уточняет, как обстоят дела с этими правами.