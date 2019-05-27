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12:37   27 Мая 2019
Россия

Визит Медведева в Киргизию состоится в августе этого года

Визит Медведева в Киргизию состоится в августе этого года

Визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Киргизию состоится в августе этого года, заявил начальник управления протокола аппарата Госдумы Тимур Рустамов. Об этом сообщает 27 мая ТАСС. 

Как сообщает агентство, Рустамов выступал на Международном форуме в Сколково и рассказывал о недавней поездке спикера Госдумы Вячеслава Володина в Бишкек, где прошло заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ.

По его словам, вслед за Володиным туда отправился глава МИД РФ Сергей Лавров. 

«В августе ожидается визит председателя правительства», — добавил он. 

Рустамов подчеркнул, что сообщил об этом на форуме, потому что повестка уже известна. 

Напомним, в Бишкеке прошло заседание глав МИД. Российскую делегацию возглавил Лавров. 

Ранее также сообщалось, что глава Киргизии подарил президенту Путину орловского скакуна и собаку породы тайган по кличке Шерхан.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #киргизия

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