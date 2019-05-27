Визит Медведева в Киргизию состоится в августе этого года

Визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Киргизию состоится в августе этого года, заявил начальник управления протокола аппарата Госдумы Тимур Рустамов. Об этом сообщает 27 мая ТАСС.

Как сообщает агентство, Рустамов выступал на Международном форуме в Сколково и рассказывал о недавней поездке спикера Госдумы Вячеслава Володина в Бишкек, где прошло заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ.

По его словам, вслед за Володиным туда отправился глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В августе ожидается визит председателя правительства», — добавил он.

Рустамов подчеркнул, что сообщил об этом на форуме, потому что повестка уже известна.

Напомним, в Бишкеке прошло заседание глав МИД. Российскую делегацию возглавил Лавров.

Ранее также сообщалось, что глава Киргизии подарил президенту Путину орловского скакуна и собаку породы тайган по кличке Шерхан.