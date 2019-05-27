МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

Представитель японского министерства иностранных дел в понедельник, 27 мая, сообщил, что внешнеполитическое ведомство не подтверждает информацию СМИ о возможном визите премьер-министра Синдзо Абэ в Иран. Агентство Киодо сообщило, что Абэ может посетить Иран в июне, но окончательное решение примет после консультаций с американским лидером Дональдом Трампом​​​.

«Мы не подтверждаем эту информацию», — сказал представитель МИД Японии.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал спекуляциями сообщения СМИ о датах визита японского премьер-министра. По его словам, иранский лидер Хасан Роухани действительно приглашал Синдзо Абэ в Тегеран, а премьер Японии пообещал приехать «в подходящее для этого время».