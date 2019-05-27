Специалисты из РФ придумали, как вдвое продлить срок службы стрелкового оружия

Специалисты холдинга ЦНИИточмаш запатентовали технологию, которая позволяет увеличить срок службы автоматического стрелкового оружия в два раза. Кроме того, она повышает его надежность, сообщили в пресс-службе госкорпорации 27 мая.

Технологию опробовали при создании снайперских винтовок и автоматов. В первую очередь, изменения затронули конструкцию затвора. Его расположение в коробке автоматики удалось зафиксировать и исключить несанкционированные удары во время работы оружия.

Вооружение прошло испытания в условиях запыления, под дождем и так далее.

«Ресурс оружия, изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных образцов», – сообщили в пресс-службе.

В корпорации добавили, что новые технологии «достаточно просты в конструктивном исполнении», модификация «не требует существенных дополнительных затрат».