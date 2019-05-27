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12:38   27 Мая 2019
Россия

Специалисты из РФ придумали, как вдвое продлить срок службы стрелкового оружия

Специалисты из РФ придумали, как вдвое продлить срок службы стрелкового оружия

Специалисты холдинга ЦНИИточмаш запатентовали технологию, которая позволяет увеличить срок службы автоматического стрелкового оружия в два раза. Кроме того, она повышает его надежность, сообщили в пресс-службе госкорпорации 27 мая.

Технологию опробовали при создании снайперских винтовок и автоматов. В первую очередь, изменения затронули конструкцию затвора. Его расположение в коробке автоматики удалось зафиксировать и исключить несанкционированные удары во время работы оружия.

Вооружение прошло испытания в условиях запыления, под дождем и так далее.

«Ресурс оружия, изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных образцов», – сообщили в пресс-службе.

В корпорации добавили, что новые технологии «достаточно просты в конструктивном исполнении», модификация «не требует существенных дополнительных затрат».

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Автор: Виктория Разумовская
#оружие #технологии #армия и опк #цнииточмаш

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