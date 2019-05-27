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12:19   27 Мая 2019
Россия

Пожилой мужчина задержан за подпольное изготовление оружия в Москве

Пожилой мужчина задержан за подпольное изготовление оружия в Москве

Сотрудники МВД и ФСБ задержали 72-летнего мужчину за незаконное изготовление оружия. Об этом 27 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт столичного главка полиции. 

На сайте сказано, что полицейские осмотрели квартиру на Фестивальной улице и нашли несколько вещественных доказательств. 

«В помещении оперативники изъяли предметы, похожие на оружие и патроны, а также литературу по изготовлению оружия и экстремистского содержания», — сказано в сообщении. 

Как заявил сам 72-летний задержанный, он покупал оружие и запчасти на разных сайтах. 

Отмечается, что во время осмотра квартиры полицейские нашли семь предметов, похожие на огнестрельное оружие и части к нему. Также было найдено более 3000 тысяч калибров. 

«В квартире оперативники обнаружили и инструменты для изготовления оружия и боеприпасов», — говорится на сайте. 

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте, перевозке или ношения оружия. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #оружие #общество #криминал

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