Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин 27 мая примет уполномоченного по защите прав предпринимателей

Путин 27 мая примет уполномоченного по защите прав предпринимателей

 Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество

Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество
Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

 Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве
МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

 Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку

Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку
Путин 27 мая примет уполномоченного по защите прав предпринимателей

Путин 27 мая примет уполномоченного по защите прав предпринимателей

 Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество

Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество
Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

 Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве
МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

 Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку

Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку
12:17   27 Мая 2019
Россия

Россия приветствует контакты между властями и оппозицией Венесуэлы в Осло

Россия приветствует контакты между властями и оппозицией Венесуэлы в Осло

Объявление о продолжении контактов представителей правительства и оппозиции Венесуэлы, осуществляемых в Осло, поддерживают в Москве, говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее издание Nacional сообщало, что в середине мая правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи Хорхе Родригесом и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо прибыли в Норвегию для попытки установить диалог.

Норвежский МИД сообщил в субботу, что представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Гуаидо решили провести еще одну встречу в Осло на текущей неделе.

Массовые протесты против Мадуро начались в Венесуэле в январе после его присяги. Гуаидо незаконно провозгласил себя временным президентом. Ряд западных стран во главе с США признали его. Россия, Китай, Турция и ряд других стран считают легитимным лидером страны Мадуро.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#политика #мид рф #венесуэла #мадуро #осло #гуаидо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...