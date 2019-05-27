Россия приветствует контакты между властями и оппозицией Венесуэлы в Осло

Объявление о продолжении контактов представителей правительства и оппозиции Венесуэлы, осуществляемых в Осло, поддерживают в Москве, говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее издание Nacional сообщало, что в середине мая правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи Хорхе Родригесом и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо прибыли в Норвегию для попытки установить диалог.

Норвежский МИД сообщил в субботу, что представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Гуаидо решили провести еще одну встречу в Осло на текущей неделе.

Массовые протесты против Мадуро начались в Венесуэле в январе после его присяги. Гуаидо незаконно провозгласил себя временным президентом. Ряд западных стран во главе с США признали его. Россия, Китай, Турция и ряд других стран считают легитимным лидером страны Мадуро.