Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку

Оппозиционная суданская партия «Умма» заявляет, что выступает против двухдневной забастовки, к которой призывают лидеры протеста. Об этом сообщает издание «TRT World».

В своем заявлении партия подчеркнула, что несмотря на несогласие с частью оппозиции, призывающей к забастовке, власти не имеют права увольнять тех, кто принимает участие в протестных мероприятиях.

Ранее руководитель партии Садек аль-Махди возглавлял правительство Судана, но позже сменился экс-президентом Омар аль-Баширом в 1989 году. Партия «Умма» находится в коалиции с другими оппозиционными структурами, представляющими интересы протестующих и другие партии на переговорах с временным правительством — Военным советом.

Лидеры протеста объявили, что забастовка начнется во вторник. Демонстранты надеются вынудить военных, которые в апреле отстранили Аль-Башира от власти, передать управление страной гражданским властям.

Официальный представитель Военного совета Шамс аль-Дин аль-Кабаши заявил, что переговоры с протестующими идут медленно. Он предупредил, что рассматривается «много вариантов» решения про тиворечий — сейчас военные и протестные лидеры спорят о деталях плана перехода к постоянному правительству.

Демонстранты хотят назначения гражданского лидера и «ограниченного военного представительства», но подчеркивают, что правящие генералы Военного совета не собираются уходить с постов.

Напомним, после протестов и государственного переворота 11 апреля Аль-Башира сняли с президентского поста. Было приостановлено действие Конституции, парламент страны распустили. Управление Суданом в свои руки временно взял Военный совет, объявивший о своем намерении возглавлять африканскую страну ближайшие два года.