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12:23   27 Мая 2019
Россия

Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество

Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество

Главнокомандующий российскими Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков встретился с японским коллегой генералом Юасой Горо в Москве, сообщили в министерстве обороны России 27 мая.

«В соответствии с программой визита военной делегации Японии в Москву прошла рабочая встреча главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерала армии Олега Салюкова с начальником главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии генералом Юаса Горо», — отметили в ведомстве.

Участники обсудили нынешнее состояние и перспективы развития российско-японского сотрудничества в военной сфере.

Помимо этого, делегаты из Японии посетили Военный учебно-научный центр Общевойсковой академии и возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата, которая находится в Александровском саду. В программе также визит в Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, находящуюся в Московской области. Там военные из Японии смогут ознакомится с инфраструктурой соединения, а также с учебным процессом.

Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество

В январе глава министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу обозначил основные направления работы ведомства в 2019 году. Выступление состоялось на первом в году селекторном совещании с руководством Вооруженных сил РФ.

В частности, среди перечисленных задач министр обозначил активную конгрессно-выставочную деятельность и проведение военно-спортивных мероприятий. Большинство событий носят международный характер.

Наиболее важными стали пятый Международный военно-технический форум «Армия», который состоится во всех военных округах и на Северном флоте, а также Армейские международные игры. В последних поучаствует еще большее количество представителей со всего мира.

Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество

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Автор: Анна Манц
#минобороны #япония #военные

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