Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков подтвердил, что Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Екатеринбурге

Песков подтвердил, что Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Екатеринбурге

 Визит Медведева в Киргизию состоится в августе этого года

Визит Медведева в Киргизию состоится в августе этого года

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

 Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве
МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

 Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку

Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку
Песков подтвердил, что Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Екатеринбурге

Песков подтвердил, что Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Екатеринбурге

 Визит Медведева в Киргизию состоится в августе этого года

Визит Медведева в Киргизию состоится в августе этого года

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

 Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве
МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

 Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку

Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку
12:01   27 Мая 2019
Россия

Детский омбудсмен не хочет пускать подростков на концерт рэпера Face в Тюмени

Детский омбудсмен не хочет пускать подростков на концерт рэпера Face в Тюмени

Детский омбудсмен в Тюменской области Андрей Степанов борется за недопуск подростков на концерт рэпера Face. С соответствующей просьбой он обратился в прокуратуру и УМВД, сообщает 27 мая ТАСС. 

Концерт с выступлением Face пройдет в одном из тюменских клубов 1 июня. По словам Степанова, возрастное ограничение 16+ не подходит для такого мероприятия. 

«У нас есть закон о защите детей от информации, причиняющей им вред, и мы действуем в соответствии с этим законом», — заявил он. 

По мнению тюменского омбудсмена, песни репера могут быть опасны для детской психики. В них прослеживаются призывы к хулиганству, насилию, употреблению наркотиков, поэтому необходимо повысить возрастное ограничение для посещения концерта на 18+.

«Не переживайте! Концерты состоятся», — написал рэп-исполнитель в своем Twitter.

Это уже не первый случай гонений на творчество исполнителя. Так, несколько жителей Кирова обратились в прокуратуру с требованием отменить концерт рэп-исполнителя. Но их просьбу так и не выполнили — мероприятие прошло в назначенный день. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #рэп #face

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...