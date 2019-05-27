Детский омбудсмен не хочет пускать подростков на концерт рэпера Face в Тюмени

Детский омбудсмен в Тюменской области Андрей Степанов борется за недопуск подростков на концерт рэпера Face. С соответствующей просьбой он обратился в прокуратуру и УМВД, сообщает 27 мая ТАСС.

Концерт с выступлением Face пройдет в одном из тюменских клубов 1 июня. По словам Степанова, возрастное ограничение 16+ не подходит для такого мероприятия.

«У нас есть закон о защите детей от информации, причиняющей им вред, и мы действуем в соответствии с этим законом», — заявил он.

По мнению тюменского омбудсмена, песни репера могут быть опасны для детской психики. В них прослеживаются призывы к хулиганству, насилию, употреблению наркотиков, поэтому необходимо повысить возрастное ограничение для посещения концерта на 18+.

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ СУРГУТ И ТЮМЕНЬ!!! НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ! КОНЦЕРТЫ СОСТОЯТСЯ❤️❤️❤️ — FACE (@faceislove) May 26, 2019

«Не переживайте! Концерты состоятся», — написал рэп-исполнитель в своем Twitter.

Это уже не первый случай гонений на творчество исполнителя. Так, несколько жителей Кирова обратились в прокуратуру с требованием отменить концерт рэп-исполнителя. Но их просьбу так и не выполнили — мероприятие прошло в назначенный день.