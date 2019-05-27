Подозреваемого во взрыве в Лионе задержали во Франции

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что оставил сверток, который оказался самодельным взрывным устройством, на одной из улиц Лиона. Взрыв прогремел в пятницу, 24 мая.

«Подозреваемый только что задержан», — написал глава МВД на своей странице в Twitter.

Он оценил и приветствовал работу антитеррористического отделения полиции, судебной полиции в Лионе и Главного управления внутренней безопасности.

Colis piégé à #Lyon : un suspect vient d’être interpellé. Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris. Leur action conjointe est déterminante. — Christophe Castaner (@CCastaner) May 27, 2019

Напомним, 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона прогремел взрыв. Жертв нет, однако ранения получили 13 человек. Следователи установили, что, вероятно, сдетонировало самодельное устройство, наполненное частями гвоздей и болтов.

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как человек 30-35 лет подъехал на велосипеде к булочной, оставил около нее сверток, который потом взорвался.