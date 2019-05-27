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12:04   27 Мая 2019
Весь мир

Подозреваемого во взрыве в Лионе задержали во Франции

Подозреваемого во взрыве в Лионе задержали во Франции

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что оставил сверток, который оказался самодельным взрывным устройством, на одной из улиц Лиона. Взрыв прогремел в пятницу, 24 мая.

«Подозреваемый только что задержан», — написал глава МВД на своей странице в Twitter.

Он оценил и приветствовал работу антитеррористического отделения полиции, судебной полиции в Лионе и Главного управления внутренней безопасности.

Напомним, 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона прогремел взрыв. Жертв нет, однако ранения получили 13 человек. Следователи установили, что, вероятно, сдетонировало самодельное устройство, наполненное частями гвоздей и болтов.

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как человек 30-35 лет подъехал на велосипеде к булочной, оставил около нее сверток, который потом взорвался.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #мвд франции #лион #иминал

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