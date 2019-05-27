Власти Ленобласти проверят воздух в Волхове после жалоб жителей

Комиссия правительства Ленинградской области, в которую войдут представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора, проверит уровень загрязнения воздуха в городе Волхов после жалоб местных жителей. По информации пресс-службы областного правительства​​​, проверка начнется в среду, 29 мая.

«Межведомственная комиссия по контролю экологической безопасности городского воздуха приступит к работе в Волхове 29 мая», — уточнили в правительстве Ленинградской области.

Ранее в интернете жители Волхова заявили о выбросах рядом с городскими предприятиями. Клубы пара неизвестного происхождения окутали город. Комиссия проверит содержание опасных веществ в воздухе не только на территории предприятий Волхова, но и в пределах их санитарных зон и на улицах.

Перед работой комиссии лаборатория комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области проведет экспресс-анализ воздуха в Волхове. Результаты динамических исследований передадут комиссии.