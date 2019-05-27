Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник избранного президента страны Дмитрий Разумков. Об этом сообщил он сам на пресс-конференции 27 мая.

Он напомнил о недавнем съезде партии. На мероприятии провели кадровые перестановки в руководстве. Экс-глава «Слуги народа» Иван Баканов не мог продолжать руководить объединением, так как «ушел на государственную службу». Напомним, что его назначили на пост первого заместителя главы Службы Безопасности государства.

«И партия доверила выполнять эту функцию мне», — рассказал советник.

Согласно данным опроса центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яремко, всего пять партий могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду. Среди них лидирует партия «Слуга народа».