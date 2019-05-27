В Москве зафиксирован рост рождаемости за март и апрель 2019 года

Рост рождаемости на 6% зафиксирован в Москве по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

«Весенний беби-бум зафиксировали столичные органы ЗАГС», — сказано в сообщении.

За два месяца — март и апрель — в столице родились 22 тысячи 553 младенца. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, тогда количество новорожденных составляло приблизительно 21 тысячу 253 человека.

Родители не стали выбирать необычных имен для малышей. Девочек чаще всего назвали Мариями, Александрами, Софиями, а для мальчиков самыми популярными именами стали — Михаил, Максим и Александр.

Некоторые московские родители все же захотели выделиться. В апреле этого года в Москве на свет появилась девочка по имени Арья. Так звали героиню телесериала «Игра престолов». За все время существования сериала в столице родились 18 девочек с таким именем.