Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин 27 мая примет уполномоченного по защите прав предпринимателей

Путин 27 мая примет уполномоченного по защите прав предпринимателей

 Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество

Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество
Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

 Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве
МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

 Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку

Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку
Путин 27 мая примет уполномоченного по защите прав предпринимателей

Путин 27 мая примет уполномоченного по защите прав предпринимателей

 Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество

Главком Сухопутных войск РФ обсудил с коллегой из Японии военное сотрудничество
Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

 Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве
МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

 Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку

Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку
11:40   27 Мая 2019
Россия

В Москве зафиксирован рост рождаемости за март и апрель 2019 года

В Москве зафиксирован рост рождаемости за март и апрель 2019 года

Рост рождаемости на 6% зафиксирован в Москве по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

«Весенний беби-бум зафиксировали столичные органы ЗАГС», — сказано в сообщении. 

За два месяца — март и апрель — в столице родились 22 тысячи 553 младенца. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, тогда количество новорожденных составляло приблизительно 21 тысячу 253 человека. 

Родители не стали выбирать необычных имен для малышей. Девочек чаще всего назвали Мариями, Александрами, Софиями, а для мальчиков самыми популярными именами стали — Михаил, Максим и Александр. 

Некоторые московские родители все же захотели выделиться. В апреле этого года в Москве на свет появилась девочка по имени Арья. Так звали героиню телесериала «Игра престолов». За все время существования сериала в столице родились 18 девочек с таким именем. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #рождаемость

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...