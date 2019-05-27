Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков подтвердил, что Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Екатеринбурге

Песков подтвердил, что Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Екатеринбурге

 Визит Медведева в Киргизию состоится в августе этого года

Визит Медведева в Киргизию состоится в августе этого года

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

 Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве
МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

 Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку

Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку
Песков подтвердил, что Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Екатеринбурге

Песков подтвердил, что Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Екатеринбурге

 Визит Медведева в Киргизию состоится в августе этого года

Визит Медведева в Киргизию состоится в августе этого года

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

Советник Зеленского встал во главе «Слуги народа»

 Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве
МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

МИД Японии не подтвердил визит Абэ в Иран в июне

 Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку

Ведущая партия оппозиции в Судане отвергает забастовку
11:33   27 Мая 2019
Россия

Первое заседание комиссии России и Узбекистана пройдет с Медведевым

Первое заседание комиссии России и Узбекистана пройдет с Медведевым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 мая примет участие в первом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Кабинета министров РФ.

Напомним, накануне премьер Вьетнама обсудил на встрече с Путиным и Медведевым в Москве двусторонние отношения стран. 

По итогам переговоров запланировали подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве в торговле, экономике, промышленности, энергетике. Также ожидается реализация крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Первое заседание комиссии России и Узбекистана пройдет с Медведевым

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #медведев #политика #новости #весь мир #узбекистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...