Первое заседание комиссии России и Узбекистана пройдет с Медведевым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 мая примет участие в первом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Кабинета министров РФ.

Напомним, накануне премьер Вьетнама обсудил на встрече с Путиным и Медведевым в Москве двусторонние отношения стран.

По итогам переговоров запланировали подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве в торговле, экономике, промышленности, энергетике. Также ожидается реализация крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов.