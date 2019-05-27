Российские военные провели гуманитарную акцию в пригороде Хамы

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию для жителей населенного пункта Маарин в пригороде Хамы.

Военные привезли около 500 продовольственных наборов, общий вес которых составил 2,1 тонны. В них входят рис, мука, сахар, мясные и рыбные консервы. Глава администрации города поблагодарил от лица жителей Россию за поддержку и помощь.

«Сегодня, благодаря России мы начали восстанавливать школу и свои дома. Российские военнослужащие завезли нам несколько тонн стройматериалов для их восстановления. Наши жители очень гордятся дружбой с Россией», — сказал он.

За все время российские военные провели порядка 2,1 тысячи гуманитарных акций, распределив более 3,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Север Хамы часто страдает от обстрелов боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» — коалиции группировок, которую контролирует «Джебхат ан-Нусра»*. В населенных пунктах разрушены дома и инфраструктура. Гуманитарная ситуация там остается нестабильной.

*Террористическая организация, запрещена в РФ