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11:35   27 Мая 2019
Россия

Персики из Северной Македонии и Сербии появятся в российских магазинах

Персики из Северной Македонии и Сербии появятся в российских магазинах

Представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ в понедельник, 27 мая, сообщил, что ведомство разрешило поставлять в страну косточковые культуры из Северной Македонии и Сербии. По итогам визита делегаций Россельхознадзора в Скопье и Белград подписали соответствующее распоряжение. 

«Россельхознадзор с 27 мая 2019 года разрешает поставки на территорию РФ из этих государств косточковых культур», — добавили в ведомстве.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ в августе 2018 года ввела временные ограничения на поставки в страну абрикосов, вишни и черешни, персиков и нектарин, сливы и терн из Сербии и Северной Македонии. Решение приняли, когда выявили в импортных партиях фруктов опасный карантинный объект — бурую монилиозную гниль.

Поставки косточковых культур из Сербии и Северной Македонии возможны при соответствии продукции карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза, а импорт в РФ допускается под гарантии национальных организаций по карантину и защите растений указанных стран.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сербия #северная македония #косточковые культуры

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