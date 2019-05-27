Россияне тратят в среднем на 12% больше денег при покупке авиабилета в одну сторону

Количество бронирований авиабилетов в одну сторону в текущем году составило порядка 75 процентов от общего количества, сообщил сервис Aviasales 27 мая.

Внутри России подобные поездки в три раза белее востребованы, нежели в оба конца. При этом, средний чек на полет в одну сторону составляет порядка 5,44 тысяч рублей, а туда-обратно — 9,67 тысяч рублей. В среднем, при приобретении билета в оба конца можно сэкономить около 12 процентов.

По данным портала, чаще всего россияне без обратного билета посещают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Махачкалу. Стоит отметить, что переплата при отдельной покупке билета по этим направлениям достигает 31 процента. Это видно на примере Махачкалы, где один билет стоит 4,72 тысячи рублей, а два — 7,19 тысяч. Здесь разница составляет 2 253 рубля.

Что касается международных путешествий, то средний чек в одну сторону получился в районе 8,89 тысяч рублей, а в обе — 19,12 тысяч. То есть в этом случае, приобретение билетов по одному выгоднее в среднем на семь процентов. Стоит отметить, что особого перевеса в популярности нет, граждане России примерно одинаково летают как с одним билетом, так и с билетами туда-обратно.

Самыми популярными направлениями «в один конец» стали Ереван, Кишинев, Баку и Сеул.