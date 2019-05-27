Экс-глава Хакасии не замечал ранее дерзостей за напавшим на журналиста чиновником

Глава Хакасии в 2009-2018 годах Виктор Зимин рассказал «Политике Сегодня», что глава Ширинского района Сергей Зайцев, напавший на корреспондента ВГТРК в своем кабинете, ранее не был замечен в дерзком поведении.

«Я не вникал особо в этот инцидент, поэтому не могу оценить произошедшее. Но со мной Зайцев всегда был сдержан, корректен, не приходилось замечать, что он своеволил, дерзил. По крайней мере, в моем присутствии всегда вел себя достойно», — сказал бывший глава региона.

Он воздержался от оценки произошедшего, так как только слышал о конфликте.

Инциденте со съемочной группой программы «Вести. Дежурная часть» произошел в кабинете главы района. Корреспондент Иван Литомин снимал сюжет о состоянии жилья, предоставленного пострадавшим после масштабных лесных пожаров в 2015 году. Глава района начал выталкивать журналиста, обзывая его нецензурными словами при работающей камере.

Журналистам ИА Хакасия Зайцев заявил, что журналисты ворвались к нему в кабинет, не показав никаких документов, вели себя по-хамски.

«С порога начали обзывать коррупционером, который обокрал погорельцев. Я предложил им просто выйти. Я их хотел вытолкать <…> Он спровоцировал падение. Но уже такой профессионал. <…> По-хамски себя вел, поэтому я не сдержался», — объяснял Зайцев.

В «Единой России», членом которой является глава Ширинского района, резко осудили его поведение. Замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко назвал сцену «безобразной» и принес извинение за нее всем журналистам.

«Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев, — приводит пресс-служба слова ответственного секретаря комиссии, замсекретаря генсовета партии Евгения Ревенко. — От лица всей партии «Единая Россия» я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев, хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии «Единая Россия» соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева», - приводит слова Ревенко пресс-служба «ЕР».

Тем временем, Следственный комитет республики возбудил очередное уголовное дело в отношении Сергея Зайцева. На этот раз по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Также в ведомстве отметили, что будет проверена информация журналистов о возможной коррупционной деятельности чиновника.

Зайцев, наряду с другими руководителями района, ранее был признан виновным по уголовному делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Оно было возбуждено после страшных природных пожаров 2015 года в Хакасии, в результате которых погибли 12 человек, пострадали 54, а более 500 жителей понесли материальные потери.

В апреле 2019 года суд признал, что Сергей Зайцев не организовал создание местной системы оповещения и назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Но от наказания все подсудимые были освобождены в зале суда в связи с объявленной еще в 2015 г. амнистией в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. От своих должностных обязанностей чиновники отстранены не были.