Губернатор Иркутской области госпитализирован из-за боли в спине

Глава Иркутской области Сергей Левченко попал в больницу после жалоб на боли в спине. Возможно, он проведет там не менее трех дней. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В сообщении пресс-службы отмечается, что боль возникла после того, как Левченко получил травму.

«Для дополнительных обследований глава региона оставлен в лечебном учреждении. По оценкам врачей, срок обследования – три дня», — сказано в сообщении.

Состояние губернатора у врачей опасений не вызывает. В больнице он находится с 25 мая.