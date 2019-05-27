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11:07   27 Мая 2019
Россия

Губернатор Иркутской области госпитализирован из-за боли в спине

Губернатор Иркутской области госпитализирован из-за боли в спине

Глава Иркутской области Сергей Левченко попал в больницу после жалоб на боли в спине. Возможно, он проведет там не менее трех дней. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В сообщении пресс-службы отмечается, что боль возникла после того, как Левченко получил травму. 

«Для дополнительных обследований глава региона оставлен в лечебном учреждении. По оценкам врачей, срок обследования – три дня», — сказано в сообщении.

Состояние губернатора у врачей опасений не вызывает. В больнице он находится с 25 мая.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #левченко #иркутская область

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