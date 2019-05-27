Спасатели в Сочи спасли тонущего в реке мужчину

Сочинец упал в реку с парапета в поселке Дагомыс и не смог выбраться сам: он получил серьезную травму головы. Об этом сообщает «Комсомольская правда Краснодар».

Местные жители немедленно вызвали спасателей — на место выехали сотрудники Сочинского отряда «Кубань-СПАС» и ЮРПСО.

«С помощью носилок и альпинистского снаряжения пострадавшего эвакуировали из реки», — сообщили журналистам в аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».

После спасения 49-летнего сочинца передали в руки медиков, сейчас за ним наблюдают врачи.

Напомним, в конце февраля брянский школьник вытащил из ледяной воды тонущего ребенка. Молодого человека представили к ведомственной награде МЧС России «За спасение погибающих на водах»,