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11:15   27 Мая 2019
Россия

Спасатели в Сочи спасли тонущего в реке мужчину

Спасатели в Сочи спасли тонущего в реке мужчину

Сочинец упал в реку с парапета в поселке Дагомыс и не смог выбраться сам: он получил серьезную травму головы. Об этом сообщает «Комсомольская правда Краснодар».

Местные жители немедленно вызвали спасателей — на место выехали сотрудники Сочинского отряда «Кубань-СПАС» и ЮРПСО.

«С помощью носилок и альпинистского снаряжения пострадавшего эвакуировали из реки», — сообщили журналистам в аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».

После спасения 49-летнего сочинца передали в руки медиков, сейчас за ним наблюдают врачи.

Спасатели в Сочи спасли тонущего в реке мужчину

Напомним, в конце февраля брянский школьник вытащил из ледяной воды тонущего ребенка. Молодого человека представили к ведомственной награде МЧС России «За спасение погибающих на водах»,

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Автор: Александра Леснова
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