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Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей F-35

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Выставка стрит-арт художника Турбена начнется в Новом музее 6 июня

Выставка стрит-арт художника Турбена начнется в Новом музее 6 июня

 Строительство надземных переходов стартовало на трассе «Таврида» 

Строительство надземных переходов стартовало на трассе «Таврида» 
Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

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 Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта

Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта
Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей F-35

Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей F-35

 Трамп доволен развитием событий в КНДР

Трамп доволен развитием событий в КНДР
10:40   27 Мая 2019
Весь мир

Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей F-35

Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей F-35

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Япония обдумывает возможность покупки у Штатов 105 истребителей пятого поколения F-35. Речь об этом зашла 27 мая на пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ.

Трамп подчеркнул, что Штаты поддерживают усилия Япония, которые направлены на укрепление оборонных возможностей. Он отметил, что Штаты в последние месяцы ускорили поставку большого количества оборонительного вооружения в Японию. При этом, по словам президента США, в прошлом году Япония была одним из главных покупателей американского вооружения.

«Только что она объявила о намерении купить 105 новейших самолетов F-35», — добавил политик. 

Ранее Трамп заявил, что Белый дом не стремится к смене власти в Ираке. Кроме того, он уверен, что рано или поздно США и Ирану «удастся достичь сделки».

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #трамп #вооружение #f-35

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