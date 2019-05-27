Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 американских истребителей F-35

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Япония обдумывает возможность покупки у Штатов 105 истребителей пятого поколения F-35. Речь об этом зашла 27 мая на пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ.

Трамп подчеркнул, что Штаты поддерживают усилия Япония, которые направлены на укрепление оборонных возможностей. Он отметил, что Штаты в последние месяцы ускорили поставку большого количества оборонительного вооружения в Японию. При этом, по словам президента США, в прошлом году Япония была одним из главных покупателей американского вооружения.

«Только что она объявила о намерении купить 105 новейших самолетов F-35», — добавил политик.

Ранее Трамп заявил, что Белый дом не стремится к смене власти в Ираке. Кроме того, он уверен, что рано или поздно США и Ирану «удастся достичь сделки».