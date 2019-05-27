Трамп доволен развитием событий в КНДР

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с КНДР на пресс-конференции после переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ 27 мая. Белый Дом вел трансляцию мероприятия.

Он уверен, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын хочет создать сильную страну в плане экономики. Более того, корейский глава, также как и Трамп, верит в огромный потенциал. Однако с ядерным оружием такого не произойдет никогда.

«Только плохое может случиться. Он [Ким Чен Ын] знает это, он очень умный человек», — отметил глава США.

Трамп добавил, что республика не проводит ядерные испытания уже два года, а санкции сохраняются. Вместе с тем, президента не беспокоят недавние пуски ракет с территории КНДР.

«Я очень доволен тем, как развиваются события», — сказал гарант американской Конституции.

Вашингтон верит, что председатель преобразит республику через денуклеаризацию. По словам Трампа, такой же позиции придерживается и премьер Японии.