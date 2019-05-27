Выставка стрит-арт художника Турбена начнется в Новом музее 6 июня

Выставка «Диапазон» — первая персональная выставка художника Турбена, которая пройдет с 6 по 14 июня в Новом музее Аслана Чехоева в Санкт-Петербурге на 6-й линии В.О., 29. Открытие состоится 6 июня в 17.00. Билеты можно купить на сайте Нового музея.

Институт исследования стрит-арта, фонд поддержки искусства InLoco и Новый музей представляют первую персональную выставку Турбена «Диапазон». Турбен — художник с граффити бэкграундом, чьи работы экспрессивны и отсылают к наивному искусству, поп-арту и образам современной массовой культуры. На экспозиции будут представлены порядка пятидесяти холстов, объединенных в несколько серий, созданных Турбеном за последние полгода.

Источником вдохновения для Турбена становится повседневность, наполненная многослойностью визуального кода города, лентой соцсетей, образами из клипов и кинематографа. Эти мимолетные, как будто выхваченные из потока сознания картинки, Турбен переносит на холсты, создавая живопись, чем-то напоминающую детские рисунки. Предельно упрощенное изображение и открытые цвета, узнаваемые образы, ироничный и серьезный текст — все это раскрывает личность художника, который стремится быть честным с собой и со зрителем. Для этого он сознательно избегает сложных тем и тяжелых концептуальных формулировок, сохраняя драйв и энергию уличного рисования.

Для Турбена, который долгое время занимается граффити, переход к работе с холстами не является принципиально новым этапом. Исследуя новые технические возможности, он старается сохранить непосредственность и принципы, которыми руководствуется работая в городском пространстве — скорость, стремление завершить произведение в едином порыве, экспрессивность. В названии выставки нет двойного дна, она обозначает диапазон тем, с которыми сегодня работает художник.

Институт исследования стрит-арта — открытая платформа для исследований и просветительской деятельности в области искусства в публичной городской среде. Подробную информацию можно узнать на сайте Института, в Facebook или на странице ВКонтакте.

InLoco — фонд поддержки искусства в общественном пространстве. Основная стратегия Фонда — системная поддержка художественных инициатив, нацеленных на развитие искусства, ориентированного на широкую аудиторию и подразумевающего коммуникацию с городским пространством. Программы Фонда ориентированы на сотрудничество c международными культурными институциями, разработку и реализацию сетевых проектов в области искусства, как российского так и глобального масштаба.