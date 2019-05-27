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Выставка стрит-арт художника Турбена начнется в Новом музее 6 июня

Выставка стрит-арт художника Турбена начнется в Новом музее 6 июня

 Строительство надземных переходов стартовало на трассе «Таврида» 

Строительство надземных переходов стартовало на трассе «Таврида» 
Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

 Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта

Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта
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10:17   27 Мая 2019
Весь мир

Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране

Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране. Речь об этом зашла на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ.

Политик подчеркнул, что после того как Штаты вышли из ядерной сделки, Тегеран поменял свое поведение в регионе. Причиной стали «серьезные экономические проблемы». Президент США уверен, что рано или поздно США и Ирану «удастся достичь сделки».

Он заявил, что у Тегерана есть большой экономический потенциал.

«Я знаю, столько много людей из Ирана, это отличные люди, у них есть шанс быть великой страной с нынешним руководством», — сказал Трамп.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #иран #политика #трамп

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