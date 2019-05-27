Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране. Речь об этом зашла на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ.
Политик подчеркнул, что после того как Штаты вышли из ядерной сделки, Тегеран поменял свое поведение в регионе. Причиной стали «серьезные экономические проблемы». Президент США уверен, что рано или поздно США и Ирану «удастся достичь сделки».
Он заявил, что у Тегерана есть большой экономический потенциал.
«Я знаю, столько много людей из Ирана, это отличные люди, у них есть шанс быть великой страной с нынешним руководством», — сказал Трамп.