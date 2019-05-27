Строительство надземных переходов стартовало на трассе «Таврида» 

Специалисты начали собирать первые надземные переходы на федеральной трассе «Таврида» в Ленинском районе Республики Крым, рассказал пресс-секретарь крымского строительного управления компании-генподрядчика «ВАД» Григорий Назаров 27 мая.

«Монтаж ведется на трех пешеходниках из тридцати, которые будут построены на 250 километрах трассы», — уточнил он.

Кроме этого, на металлоконструкции установят навес из поликарбоната, который защитит пешеходов от осадков. Боковое пространство закроют металлической сеткой, чтобы хулиганы не бросали различные предметы на дорогу.

«Для того чтобы переходами могли комфортно пользоваться представители маломобильных групп граждан, внутри лестничных спусков будут установлены лифты», — добавил Назаров.

Люди смогут воспользоваться переходами уже в конце следующего года, то есть после того, как «Тавриду» введут в эксплуатацию.

Четырехполосная трасса «Таврида» призвана соединить Керчь с Симферополем и Севастополем. Она имеет общую протяженность в 250,7 километров и способна пропускать до 40 тысяч машин в сутки. Стоимость строительства составила почти 150 миллиардов рублей.

31 декабря 2018 года открыли первую очередь, то есть 190-километровый участок дороги от Керчи до Симферополя. К концу будущего года запустят второй этап проекта.