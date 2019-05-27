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 Строительство надземных переходов стартовало на трассе «Таврида» 

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9:55   27 Мая 2019
Россия

«Союз-2» со спутником «Глонасс-М» стартовал с космодрома Плесецк

«Союз-2» со спутником «Глонасс-М» стартовал с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна вывести на орбиту спутник «Глонасс-М», запущена с космодрома Плесецк. Об этом 27 мая сообщили в Минобороны РФ.

Пуск прошел в штатном режиме. Контролировали этот процесс средства наземного автоматизированного комплекса управления. Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в этом году.

Летные испытания «Союза-2» проходят уже 14 лет. За это время с космодрома были запущены 37 ракет-носителей. «Союз-2» заменил «Союз-У», который запускали с 1973 года. 

На данный момент в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них необходимы для выполнения целевых задач, один находится на этапе летных испытаний, еще один — в орбитальном резерве.

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Автор: Виктория Разумовская
#космос #глонасс #плесецк #союз-2

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