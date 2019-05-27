Таксистам могут запретить работать на машинах старше семи лет

Автомобили, срок эксплуатации которых превышает семь лет, могут запретить использовать в качестве такси. Такие правки внесли ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева 27 мая.

«Возраст легкового такси должен быть не более семи лет, по остальным деталям будет определять уже перевозчик», — сказал он.

Парламентарий также добавил, что на обоих бортах передней части машины будут нанесены все данные о предприятии и лицензии. Информация будет напечатана большими буквами, чтобы пассажир смог прочитать ее.

«По классам, маркам машин, пусть хоть золотом салон обивает – это все уже на усмотрение перевозчика», — отметил депутат.

В документе также пропишут ряд требований для таксистов. В частности, закон установит дополнительные курсы для работников данной сферы в конкретных регионах. Более того, лиц без российского гражданства не допустят к подобной работе.

«Также мы окончательно пишем в законе, что никаких иностранных водителей у нас на такси не будет. Человек без российского гражданства права работать в России в качестве водителя такси иметь не будет», — подчеркнул глава комитета.

Законопроект об агрегаторах такси одобрили в первом чтении в декабре. Во время обсуждения члены Государственной думы подняли вопрос о совершенствовании данной инициативы.