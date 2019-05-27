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9:49   27 Мая 2019
Россия

Таксистам могут запретить работать на машинах старше семи лет

Таксистам могут запретить работать на машинах старше семи лет

Автомобили, срок эксплуатации которых превышает семь лет, могут запретить использовать в качестве такси. Такие правки внесли ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева 27 мая.

«Возраст легкового такси должен быть не более семи лет, по остальным деталям будет определять уже перевозчик», — сказал он.

Парламентарий также добавил, что на обоих бортах передней части машины будут нанесены все данные о предприятии и лицензии. Информация будет напечатана большими буквами, чтобы пассажир смог прочитать ее.

«По классам, маркам машин, пусть хоть золотом салон обивает – это все уже на усмотрение перевозчика», — отметил депутат.

Таксистам могут запретить работать на машинах старше семи лет

В документе также пропишут ряд требований для таксистов. В частности, закон установит дополнительные курсы для работников данной сферы в конкретных регионах. Более того, лиц без российского гражданства не допустят к подобной работе.

«Также мы окончательно пишем в законе, что никаких иностранных водителей у нас на такси не будет. Человек без российского гражданства права работать в России в качестве водителя такси иметь не будет», — подчеркнул глава комитета.

Законопроект об агрегаторах такси одобрили в первом чтении в декабре. Во время обсуждения члены Государственной думы подняли вопрос о совершенствовании данной инициативы.

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Автор: Анна Манц
#госдума #законопроект #автомобиль #такси

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