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9:32   27 Мая 2019
Весь мир

Шесть человек погибли из-за торнадо и наводнений в Оклахоме

Шесть человек погибли из-за торнадо и наводнений в Оклахоме

Жертвами торнадо, штормов и наводнения, которые обрушились на американский штат Оклахома в последние дни, стали шесть человек. Об этом сообщает 27 мая телеканал CNN, ссылаясь на местные власти.

Ранее было известно о двух погибших.

Местные власти рассказали, что два человека погибли в городе Эль-Рено, еще два — в округе Майерс. Кроме этого, по одной жертве есть в округах Пейн и Стивенс. Специалисты продолжают спасательную операцию в районах, которые пострадали от натиска стихии больше всего.

Телеканал, ссылаясь на управление здравоохранения Оклахомы, сообщает, что в больницы штата были доставлены минимум 92 человека с различными травмами. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #наводнение #торнадо #оклахома

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