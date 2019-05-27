Шесть человек погибли из-за торнадо и наводнений в Оклахоме

Жертвами торнадо, штормов и наводнения, которые обрушились на американский штат Оклахома в последние дни, стали шесть человек. Об этом сообщает 27 мая телеканал CNN, ссылаясь на местные власти.

Ранее было известно о двух погибших.

Please understand. When we say “quick spin-up or QLCS” we are referring to a different type of storm that’s producing the tornado. I’m glad the tornadoes are brief and not as strong. But, the damage doesn’t care what we call it. Neither do the people who get hit. #okwx #koco5 pic.twitter.com/RGgojDR8vn — Michael Armstrong (@KOCOMichael) May 26, 2019

Местные власти рассказали, что два человека погибли в городе Эль-Рено, еще два — в округе Майерс. Кроме этого, по одной жертве есть в округах Пейн и Стивенс. Специалисты продолжают спасательную операцию в районах, которые пострадали от натиска стихии больше всего.

Телеканал, ссылаясь на управление здравоохранения Оклахомы, сообщает, что в больницы штата были доставлены минимум 92 человека с различными травмами.