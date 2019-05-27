Видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31 опубликовали в сети

Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота сопроводили ракетоносцев Ту-95МС, кадры операции опубликовал телеканал «Звезда» 27 мая.

Ту-95МС планово пролетели над нейтральными акваториями Берингова, Охотского и Чукотского морей, вдоль побережья на западе Аляски, северного побережья Алеутских островов, а также над Тихим океаном. МиГ-31 поднялись в воздух с аэродрома в Елизово, чтобы обеспечить безопасность ракетоносцам.

Сперва пилоты истребителей провели визуальный контакт с экипажами самолетов, после они связались по радиосвязи. Воздушные судна вместе провели полет, в котором МиГ-31 проводил радиолокационную разведку.

Пресс-служба Военно-воздушных сил ТОФ подчеркнула, что операции соответствовали Международными правилами использования воздушного пространства.