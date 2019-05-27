Магазины могут обязать принимать стеклотару и пластиковую посуду

Российский премьер Дмитрий Медведев призвал проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у жителей регионов. Об этом 27 мая пишет газета «Известия».

Соответствующие поручения даны Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития. Предложения правительства должны поступить в Госдуму до 15 июня.

Глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ Сергей Беляков убежден, что первые проекты по сбору тары для вторичной переработки могут быть запущены уже в этом году.

Ранее фракция «Справедливая Россия» разработала проект закона, согласно которому магазины будут обязаны принимать стеклотару и пластиковую посуду. Утверждается, что это поможет сократить количество вредных отходов.