Почти 60 пассажиров автобуса пострадали в аварии на Филиппинах

Минимум двое погибли и 57 человек пострадали в понедельник в ДТП с участием автобуса и грузовика на севере Филиппин, передает агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные полиции.

Уточняется, что дорожная авария произошла примерно в полночь в провинции Кесон.

Согласно предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением на повороте и столкнулся с автобусом. Погибшие — люди, находившиеся за рулем обоих транспортных средств.