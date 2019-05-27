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Почти 60 пассажиров автобуса пострадали в аварии на Филиппинах

Почти 60 пассажиров автобуса пострадали в аварии на Филиппинах

 Минимум десять человек пострадали при атаке на автобус в Кабуле

Минимум десять человек пострадали при атаке на автобус в Кабуле
8:40   27 Мая 2019
Весь мир

Почти 60 пассажиров автобуса пострадали в аварии на Филиппинах

Почти 60 пассажиров автобуса пострадали в аварии на Филиппинах

Минимум двое погибли и 57 человек пострадали в понедельник в ДТП с участием автобуса и грузовика на севере Филиппин, передает агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные полиции.

Уточняется, что дорожная авария произошла примерно в полночь в провинции Кесон.

Согласно предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением на повороте и столкнулся с автобусом. Погибшие — люди, находившиеся за рулем обоих транспортных средств.

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Автор: Мария Милкевич
#авария #дтп #филиппины

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