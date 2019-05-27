Васильева считает, что образование в России отличается доступностью

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что российское образование отличается доступностью. Об этом она написала в своей колонке 27 мая.

Васильева стала автором собственной колонки в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА «Россия сегодня». Первую колонку написал премьер РФ Дмитрий Медведев, дав старт проекту.

Министр просвещения отметила, что несмотря на все изменения, которые происходили в стране на различных исторических этапах, доступность образования всегда была на первом месте.

«Поэтому, развивая инфраструктуру, мы никогда не забываем, что ключевым звеном в современной школе является учитель», — добавила она.

Васильева оценила работу учителей в современном мире, полном новейших технологий. По ее словам, работа педагога — дать знания и научить ими пользоваться.