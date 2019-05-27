Васильева считает, что образование в России отличается доступностью
Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что российское образование отличается доступностью. Об этом она написала в своей колонке 27 мая.
Васильева стала автором собственной колонки в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА «Россия сегодня». Первую колонку написал премьер РФ Дмитрий Медведев, дав старт проекту.
Министр просвещения отметила, что несмотря на все изменения, которые происходили в стране на различных исторических этапах, доступность образования всегда была на первом месте.
«Поэтому, развивая инфраструктуру, мы никогда не забываем, что ключевым звеном в современной школе является учитель», — добавила она.
Васильева оценила работу учителей в современном мире, полном новейших технологий. По ее словам, работа педагога — дать знания и научить ими пользоваться.
«Особенно сейчас, когда на каждом шагу нас окружают цифровые технологии, за кажущейся простотой в доступе к информации скрывается растерянность детей», — написала она.