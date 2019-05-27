Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31 опубликовали в сети

Видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31 опубликовали в сети

 Магазины могут обязать принимать стеклотару и пластиковую посуду

Магазины могут обязать принимать стеклотару и пластиковую посуду
Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

 Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта

Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта
Почти 60 пассажиров автобуса пострадали в аварии на Филиппинах

Почти 60 пассажиров автобуса пострадали в аварии на Филиппинах

 Минимум десять человек пострадали при атаке на автобус в Кабуле

Минимум десять человек пострадали при атаке на автобус в Кабуле
Видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31 опубликовали в сети

Видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31 опубликовали в сети

 Магазины могут обязать принимать стеклотару и пластиковую посуду

Магазины могут обязать принимать стеклотару и пластиковую посуду
Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

 Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта

Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта
Почти 60 пассажиров автобуса пострадали в аварии на Филиппинах

Почти 60 пассажиров автобуса пострадали в аварии на Филиппинах

 Минимум десять человек пострадали при атаке на автобус в Кабуле

Минимум десять человек пострадали при атаке на автобус в Кабуле
8:43   27 Мая 2019
Россия

Васильева считает, что образование в России отличается доступностью

Васильева считает, что образование в России отличается доступностью

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что российское образование отличается доступностью. Об этом она написала в своей колонке 27 мая.

Васильева стала автором собственной колонки в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА «Россия сегодня». Первую колонку написал премьер РФ Дмитрий Медведев, дав старт проекту.

Министр просвещения отметила, что несмотря на все изменения, которые происходили в стране на различных исторических этапах, доступность образования всегда была на первом месте.

«Поэтому, развивая инфраструктуру, мы никогда не забываем, что ключевым звеном в современной школе является учитель», — добавила она.

Васильева оценила работу учителей в современном мире, полном новейших технологий. По ее словам, работа педагога — дать знания и научить ими пользоваться.

«Особенно сейчас, когда на каждом шагу нас окружают цифровые технологии, за кажущейся простотой в доступе к информации скрывается растерянность детей», — написала она.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#дети #образование #васильева #минпросвещения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...