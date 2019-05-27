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8:21   27 Мая 2019
Весь мир

Представитель МИД КНДР назвал Болтона «фанатиком войны»

Представитель МИД КНДР назвал Болтона «фанатиком войны»

Действия помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона разрушают мир и безопасность. Он является настоящим фанатиком войны. Об этом заявил представитель МИД КНДР 27 мая, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Комментарий дипломата связан с недавними словами Болтона о том, что проведенные в мае военные учения Пхеньяна с запуском тактических ракет нарушили резолюции Совбеза ООН. В министерстве Северной Кореи обратили внимание, что Болтон разрабатывает различные провокационные стратегии против КНДР, в частности, «по нанесению превентивных военных ударов и по насильственной смене государственного строя». 

«Болтон заслуживает того, чтобы его называли помощником президента по разрушению мира и безопасности, а не советником, работающим для создания безопасности», — заявили в МИД страны. 

Запуски, проведенные в начале мая, по словам представителя МИД, являлись обычной подготовкой войск. Они не были направлены против кого-либо и не представляли опасности для соседних государств.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #болтон #военные учения

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