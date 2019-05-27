Пожар в больнице в Приморье потушен, никто не пострадал

Пожар в Лесозаводской городской больнице в Приморском крае, где загорелись картонные коробки, ликвидирован, пострадавших нет, передает региональное управление МЧС России.

Уточняется, что информация о возгорании поступила в 11.04 (04.04 по Москве). ЧП произошло на улице 9 Января. Уже в 11.11 к зданию прибыли первые отряды пожарных и приступили к тушению. К тому моменту находившиеся в здании четверо взрослых и 18 детей успели самостоятельно выйти на улицу.

Стало известно, что на лестничной клетке загорелись картонные коробки. В МЧС подчеркнули, что лечебные и административные помещения от огня не пострадали.

В 11.20 спасатели локализовали пожар, в 11.27 — полностью устранили. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В результате инцидента пострадавших не было.