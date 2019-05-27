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Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

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6:04   27 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве

Экономист Гитанас Науседа избран президентом Литвы во втором туре выборов по итогам обработки данных на всех избирательных участках, соответствующие результаты обнародованы на сайте Центризбиркома.

По информации на 05.00 по московскому времени, за него проголосовали 66,72 % избирателей, его соперница, депутат сейма Ингрида Шимоните -получила 33,28 % голосов.

Телеканал LRT передает, что Науседу уже поздравили с победой как Шимоните, так и действующая глава государства Даля Грибаускайте, которая пожелала ему силы и успехов в осуществлении ожиданий тех, кто за него голосовал.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #литва #науседа

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