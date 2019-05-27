Трамп одобрил идею Абэ посетить Иран в качестве посредника

Американский лидер Дональд Трамп положительно воспринял намерение премьер-министра Японии Синдзо Абэ нанести в июне визит в Иран с посреднической миссией для нормализации отношений с США, пишет в понедельник газета Yomiuri, ссылаясь на правительственные источники.

По информации источников издания, Абэ рассказал Трампу о своем плане в воскресенье в ходе совместной партии в гольф и неформального ужина в Токио, где президент США сейчас находится с государственным визитом.

Отмечается, что Трамп поддержал инициативу японского премьера и высказал пожелание, чтобы визит в Тегеран состоялся как можно скорее.

Ранее, как сообщало информационное агентство Kyodo, тема поездки Абэ в Иран рассматривалась во время прошедшей в пятницу беседы в Токио с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Неделей ранее, 16 мая, Абэ провел в Токио переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джафаром Зарифом.

Уточняется, что поездка японского премьера в Иран может состояться 12–14 июня 2019 года. Это будет первый визит главы правительства Японии в Иран с 1978 года.