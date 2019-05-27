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5:31   27 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта

Депутат Рады считает, что украинский народ не выживет в случае дефолта

Украинский народ обнищает и вряд ли сможет выжить, если власти вскоре объявят дефолт, такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Таким образом депутат среагировал на недавнее предложение олигарха Игоря Коломойского президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы снять с себя обязательства по выплате долга МВФ.

«МВФ не может являться партнером Украины, потому что он финансовый доктор. Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит доктор — шарлатан», — заявил Рабинович.

Он уверен, что с дефолтом нужно подождать, так как первыми пострадают простые люди.

Также парламентарий рассказал, что Киев сократил поставки металлургической и химической промышленности на 7,5 процента и на 18 процентов соответственно, и эти цифры губительны для украинской экономики, которая лишается отраслей, являющихся потенциальным «локомотивом, чтобы вытолкнуть ее вперед».

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Автор: Мария Милкевич
#украина #экономика #мвф #дефолт #коломойский #рабинович #зеленский

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