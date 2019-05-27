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 Основатель Huawei высказался против ответных санкций Китая в отношении Apple

Основатель Huawei высказался против ответных санкций Китая в отношении Apple
5:00   27 Мая 2019
Весь мир

Основатель Huawei высказался против ответных санкций Китая в отношении Apple

Основатель Huawei высказался против ответных санкций Китая в отношении Apple

Основатель китайской корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй не одобряет идею ответных мер Китая в отношении американской компании Apple и будет первым противником ее запрета на китайском рынке. Об этом он заявил агентству Блумберг.

Напомним, американский Минторг в середине мая внес Huawei в черный список, который блокирует покупку компонентов и технологий американских производителей. Huawei также входит в число компаний, которым запрещено сотрудничать с американским бизнесом без должных лицензий. Google уже заморозила сотрудничество с Huawei в областях, предусматривающих передачу оборудования, ПО и технических услуг, кроме общедоступных по открытой лицензии.

«Во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, я буду первым, кто выступит против … Apple – это мой учитель, она лидирует. Зачем мне — как ученику — выступать против моего учителя? Никогда», — сказал Жэнь Чжэнфэй.

Он добавил, что, хотя ограничения на экспорт, введенные Белым домом, помешают двухлетнему лидерству компании, Huawei сможет нарастить объем поставок на рынок собственных чипов или отыскать альтернативный путь сохранения преимущества в производстве смартфонов и оборудования для 5G-сетей.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #китай #apple #huawei

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