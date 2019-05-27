Военные Катара и США обсудили двустороннее сотрудничество

Командующий сухопутными войсками Катара Саид Хусейн Аль-Хаярейн обсудил с замкомандующего силами США в центральном управлении на Ближнем Востоке тенденции военного сотрудничества двух стран, передает катарское государственное агентство QNA.

«Командующий сухопутными войсками Катара провел переговоры с заместителем командующего силами США в центральном управлении на Ближнем Востоке. Стороны обсудили направления двустороннего военного сотрудничества»,- отмечается в сообщении агентства.

Также отмечается, что встреча проходила в присутствии высокопоставленных офицеров ВС.

Ранее Катар сообщал о намерении провести военные учения на западе страны близ берегов Персидского залива с 23 июня по 4 июля. В Катаре находится крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.

Напомним, в последнее время ситуация вокруг Персидского залива и Ирана накаляется, в частности, США сосредоточили в заливе и вблизи него по меньшей мере семь военных кораблей и доставили ЗРК Patriot. В Пентагоне заявили, что это ответные действия на «признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США» для защиты национальных интересов. Американский лидер Дональд Трамп сказал, что надеется избежать вооруженного конфликта с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также упоминал, что Иран не собирается воевать с США, но продолжит сопротивление.