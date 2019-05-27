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2:53   27 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Экс-министр транспорта Украины оценил экономические потери от конфликта с Россией

Экс-министр транспорта Украины оценил экономические потери от конфликта с Россией

Киев терпит масштабные экономические убытки от конфликта с РФ, сказал экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, прибыль Украины от транзита поездов из Китая в Европу могла бы быть огромной, но из-за конфликта с Россией она достается Белоруссии.

Также бывший министр добавил, что Киев еще в 2014 году был готов отправить первый поезд из Европы в Китай, но этого не случилось из-за госпереворота.

«Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный. 7 марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, но произошла революция. А сегодня, по нашим кодам, по нашей схеме, из Китая только в неделю ходят 75 поездов через Белоруссию», — уточнил Червоненко.

Экс-министр также рассказал, что европейские бизнесмены в частных разговорах нередко удивляются поведению украинских властей и не в состоянии понять, как может Киев упускать такую серьезную прибыль.

«Меня подозвал один, известный в мире логистики, в Париже, говорит: «Жень, скажи, у вас совсем с головой не дружат?». И показал расчеты, которые легли в официальный отчет. Через пять лет, если мы снимем вопросы с Россией и сделаем взаимовыгодный «Шелковый путь», доход Украины повысится до 30 миллиардов долларов», – поделился политик.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #экономика

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