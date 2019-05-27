Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поздравил граждан с 316-летием Петербурга со сцены «Классики на Дворцовой»

Беглов поздравил граждан с 316-летием Петербурга со сцены «Классики на Дворцовой»

 Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча

Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча
Экс-министр транспорта Украины оценил экономические потери от конфликта с Россией

Экс-министр транспорта Украины оценил экономические потери от конфликта с Россией

 Две русскоязычные партии прошли в Европарламент по итогам выборов в Латвии

Две русскоязычные партии прошли в Европарламент по итогам выборов в Латвии
Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

 Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии

Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии
Беглов поздравил граждан с 316-летием Петербурга со сцены «Классики на Дворцовой»

Беглов поздравил граждан с 316-летием Петербурга со сцены «Классики на Дворцовой»

 Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча

Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча
Экс-министр транспорта Украины оценил экономические потери от конфликта с Россией

Экс-министр транспорта Украины оценил экономические потери от конфликта с Россией

 Две русскоязычные партии прошли в Европарламент по итогам выборов в Латвии

Две русскоязычные партии прошли в Европарламент по итогам выборов в Латвии
Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

 Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии

Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии
2:02   27 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Две русскоязычные партии прошли в Европарламент по итогам выборов в Латвии

Две русскоязычные партии прошли в Европарламент по итогам выборов в Латвии

Сразу две русскоязычные латвийские партии, «Согласие» и «Русский союз Латвии», прошли в Европарламент, согласно опубликованным в понедельник Центризбиркомом страны предварительным итогам голосования.

На первом месте оказалась возглавляющая нынешнее правительство Латвии партия «Новое единство» с 26,24 % голосов избирателей, на втором расположились социал-демократы из «Согласия» с 17,45 % голосов. Глава этой партии, отстраненный с поста мэра Риги Нил Ушаков, шел первым номером в списке «Согласия» на выборах в ЕП.

Далее следуют коалиционное национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (16,4 %), коалиционное объединение «Для развития/За!» (12,42 %), и «Русский союз Латвии» (6,24 %).

По информации ЦИК Латвии, «Новое единство», «Согласие» и нацблок получают по два депутатских мандата, «Для развития/За!» и «Русский союз Латвии» — по одному.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#латвия #выборы #европарламент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...