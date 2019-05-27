Две русскоязычные партии прошли в Европарламент по итогам выборов в Латвии

Сразу две русскоязычные латвийские партии, «Согласие» и «Русский союз Латвии», прошли в Европарламент, согласно опубликованным в понедельник Центризбиркомом страны предварительным итогам голосования.

На первом месте оказалась возглавляющая нынешнее правительство Латвии партия «Новое единство» с 26,24 % голосов избирателей, на втором расположились социал-демократы из «Согласия» с 17,45 % голосов. Глава этой партии, отстраненный с поста мэра Риги Нил Ушаков, шел первым номером в списке «Согласия» на выборах в ЕП.

Далее следуют коалиционное национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (16,4 %), коалиционное объединение «Для развития/За!» (12,42 %), и «Русский союз Латвии» (6,24 %).

По информации ЦИК Латвии, «Новое единство», «Согласие» и нацблок получают по два депутатских мандата, «Для развития/За!» и «Русский союз Латвии» — по одному.