Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поздравил граждан с 316-летием Петербурга со сцены «Классики на Дворцовой»

Беглов поздравил граждан с 316-летием Петербурга со сцены «Классики на Дворцовой»

 Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча

Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча
Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

 Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов закончился в Литве
Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

 Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии

Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии
Беглов поздравил граждан с 316-летием Петербурга со сцены «Классики на Дворцовой»

Беглов поздравил граждан с 316-летием Петербурга со сцены «Классики на Дворцовой»

 Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча

Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча
Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

 Второй тур президентских выборов закончился в Литве

Второй тур президентских выборов закончился в Литве
Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

 Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии

Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии
1:20   27 Мая 2019
Весь мир

Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit во главе с бывшим лидером Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджелом Фаражем выходит вперед на выборах в Европарламент в Великобритании 23 мая по итогам подсчета голосов в 70 из 373 избирательных округов.

Информацию опубликовала на своем сайте телерадиокомпания Би-би-си.

Согласно предварительным результатам на первых для себя выборах в Европарламент партию Brexit поддержали 31,5 % граждан Великобритании, участвовавших в голосовании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#великобритания #brexit #выборы #европарламент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...