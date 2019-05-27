Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit во главе с бывшим лидером Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджелом Фаражем выходит вперед на выборах в Европарламент в Великобритании 23 мая по итогам подсчета голосов в 70 из 373 избирательных округов.

Информацию опубликовала на своем сайте телерадиокомпания Би-би-си.

Согласно предварительным результатам на первых для себя выборах в Европарламент партию Brexit поддержали 31,5 % граждан Великобритании, участвовавших в голосовании.