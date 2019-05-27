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 Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии

Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии
Беглов поздравил граждан с 316-летием Петербурга со сцены «Классики на Дворцовой»

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Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit вышла вперед на выборах в Европарламент в Великобритании

 Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии

Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии
0:57   27 Мая 2019
Весь мир

Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии

Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии

Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца лидировала на выборах в Европарламент в Австрии, набрав рекордные за всю свою историю 35,4% голосов, предварительные итоги огласил министр внутренних дел Австрии Экарт Ратц.

По предварительным данным, АНП досталось семь депутатских мандатов в новом составе ЕП.

Второе место на выборах заняла Социал-демократическая партия Австрии с 23,6 % (пять мандатов), на третьем расположилась Австрийская партия свободы с 18,1 % (три мандата), лидером которой ранее был бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, покинувший пост после появления скандальной видеозаписи с его участием.

Также в Европарламент прошли «Зеленые» с 13 % (два мандата) и либеральная партия NEOS с 8,1 % (один мандат).

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #европарламент #австрия #курц

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