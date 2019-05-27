Партия канцлера Курца победила на выборах в Европарламент в Австрии

Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца лидировала на выборах в Европарламент в Австрии, набрав рекордные за всю свою историю 35,4% голосов, предварительные итоги огласил министр внутренних дел Австрии Экарт Ратц.

По предварительным данным, АНП досталось семь депутатских мандатов в новом составе ЕП.

Второе место на выборах заняла Социал-демократическая партия Австрии с 23,6 % (пять мандатов), на третьем расположилась Австрийская партия свободы с 18,1 % (три мандата), лидером которой ранее был бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, покинувший пост после появления скандальной видеозаписи с его участием.

Также в Европарламент прошли «Зеленые» с 13 % (два мандата) и либеральная партия NEOS с 8,1 % (один мандат).