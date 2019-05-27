Представитель партии Макрона признала поражение на выборах в Европарламент во Франции

Правящая партия Франции «Вперед, республика» не одержала победу на выборах в Европарламент, но ее результат говорит о прочности позиций вопреки давлению со стороны других политических сил, заявила в воскресенье лидер партийного списка экс-министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо в речи перед сторонниками.

Ее выступление транслировал телеканал «Се-ньюс».

«На данный момент мы не побеждаем и сожалеем об этом», — сказала она.

При этом Луазо напомнила, что партия, основанная главой государства Эмманюэлем Макроном, еще относительно молодое, но доказало прочность своих позиций во французской политике через два года после выборов президента, после 6 месяцев серьезного кризиса в обществе и избирательной кампании, где все объединились против президентского большинства.