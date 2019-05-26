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 СК РФ проводит проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

СК РФ проводит проверку после аварийной посадки самолета в Пулково
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Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

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Представитель партии Макрона признала поражение на выборах в Европарламент во Франции

 СК РФ проводит проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

СК РФ проводит проверку после аварийной посадки самолета в Пулково
23:50   26 Мая 2019
Весь мир

СК РФ проводит проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

СК РФ проводит проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

Следственный комитет России проводит проверку инцидента с аварийной посадкой самолета Пекин — Санкт-Петербург в аэропорту Пулково, передает ведомство в WhatsApp.

В сообщении уточняется, что никому из пассажиров не потребовалась помощь врачей.

Ранее управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы» сообщила, что пассажирский лайнер Airbus A330 рейсом Пекин — Санкт-Петербург успешно сел в аэропорту Пулково после сигнала об отказе двигателя.

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #пулково #airbus a330

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