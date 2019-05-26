СК РФ проводит проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

Следственный комитет России проводит проверку инцидента с аварийной посадкой самолета Пекин — Санкт-Петербург в аэропорту Пулково, передает ведомство в WhatsApp.

В сообщении уточняется, что никому из пассажиров не потребовалась помощь врачей.

Ранее управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы» сообщила, что пассажирский лайнер Airbus A330 рейсом Пекин — Санкт-Петербург успешно сел в аэропорту Пулково после сигнала об отказе двигателя.