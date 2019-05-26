Тренер «Зенита» подарил Беглову мяч с последнего в сезоне матча

Сергей Семак презентовал врио губернатору Петербурга Александру Беглову футбольный мяч.

26 мая на Дворцовой площади в Северной столице состоялся чемпионский парад, который ФК «Зенит» провел в честь победы в этом сезоне РПЛ. С лидерством футболистов поздравил глава города. Он отметил, что всех ленинградцев-петербуржцев объединяет одно – любовь к городу.

Семак поблагодарил болельщиков за поддержку и подарил врио губернатора мяч, который Дриусси дважды забил в ворота «Енисея».

В этом сезоне «Зенит» стали чемпионами Российской Перемьер-Лиги. В воскресенье на «Газпром Арене» прошел финальный матч РПЛ с красноярским «Енисеем». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-бело-голубых.