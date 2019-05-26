Социал-демократы лидируют на выборах в ЕП в Швеции

Социал-демократическая партия лидирует на выборах в Европарламент в Швеции с 25,1 % голосов избирателей, согласно данным опроса, организованного телеканалом SVT.

На второе место вышла оппозиционная либерально-консервативная партия Умеренной коалиции (Модератерна) с 17,6 %, третье место заняла социал-консервативная, антииммигрантская партия «Демократы Швеции» с 16,9 % (на предыдущих выборах в ЕП они набрали всего 9,7 %).

Хотя проблемам экологии в ходе предвыборной кампании уделялось много внимания, Партия зеленых набрала на 5,9 % голосов меньше, чем в прошлый раз, но все равно прошла в ЕП. Также необходимый барьер в 4 % преодолели Левая партия, Партия центра, Либеральная партия и христианские демократы.